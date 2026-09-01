Sicilia, droga ed “amore”: arrestata coppia che spacciava

La polizia ha sgominato a Catania , nel quartiere San Cristoforo, una piazza di spaccio gestita da una coppia, un 45enne catanese e una 43enne originaria del Siracusano. Entrambi avevano messo in piedi un efficace sistema di protezione della loro attivita’ illecita, mediante un sofisticato impianto di videosorveglianza installato a protezione dell’immobile e un portone munito di finestrella per verificare di volta in volta chi fossero i clienti e per distribuire lo stupefacente. Il modus operandi dei pusher e’ stato monitorato dai poliziotti della Squadra mobile: e’ stato notato un via-vai di persone che, per pochi minuti, si avvicinavano al portone e, tramite una finestrella, ricevevano la sostanza richiesta. Una volta ha avuto ben chiaro il quadro della situazione, i poliziotti hanno fatto irruzione nell’appartamento, sorprendendo la coppia che, nel frattempo, ha cercato di nascondere la droga posseduta. Infatti, in una prima fase della perquisizione, non sono stati trovati dosi di stupefacenti, ma l’intuito di una poliziotta, insospettita dallo strano comportamento tenuto dalla 43enne, ha permesso di rinvenire 20 grammi di crack che il pusher aveva nascosto tra la biancheria intima. L’appartamento e’ stato scandagliato dai poliziotti, che hanno recuperato diversi materiali generalmente utilizzati per la preparazione, il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, tra cui un bilancino di precisione, della carta d’alluminio e un flambatore. Al termine degli adempimenti di polizia giudiziaria, i due pusher sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti