Nell’agrigentino, travolto da un muro muore titolare di una ditta edile; ferito il figlio

Il 53enne, Salvino Pullara, titolare di un’impresa edile, è morto vittima di un incidente sul lavoro a Bivona. L’uomo, assieme al figlio, di 24 anni, che è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di AGRIGENTO , stava eseguendo dei lavori, per conto del proprietario, all’interno di una casa, in contrada Santa Margherita, a Bivona. All’improvviso è crollato un muro che lo ha travolto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’imprenditore. Il giovane ferito sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i vigili del fuoco ei carabinieri.