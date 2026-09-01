Ragazza di 20 anni, al suo primo giorno di lavoro, muore dopo essere stata prima urtata da un camion e poi travolta da un Fiorino

Una ragazza di 20 anni, Mariama Barry, è morta proprio in occasione del suo primo giorno di lavoro. Un destino crudele, quello della ventenne investita sulla rotonda dei Tre Ponti a Santa Maria di Sala (Venezia), lungo via Noalese, a meno di un chilometro e mezzo da casa sua. La giovane avrebbe camminato lungo la pista ciclabile per arrivare ai Tre Ponti e in prossimità della rotonda ha attraversato per andare verso sinistra, dove c’è la fermata del bus che raggiunge Mirano per andare Mestre.

Marianna non è riuscita a completare l’attraversamento: forse urtata da un camion, il cui conducente dopo aver visto il corpo a terra dallo specchietto si è fermato, è stata travolta subito dopo da un Fiorino rosso mentre era a terra. Per Mariama non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei sanitari la ragazza era morta. La ventenne, che si era appena diplomata all’istituto Ettore Majorana di Mirano, era al suo primo giorno di lavoro.