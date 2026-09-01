Caltanissetta. Commovente lettera di stima donata all’Asp dalla famiglia di un piccolo paziente come simbolo di speranza per quanti affrontano sfide del genere

CALTANISSETTA. Ancora un attestato di stima all’Asp. Stavolta da parte dei genitori del piccolo Andrea che hanno voluto manifestare la propria profonda gratitudine agli operatori del Centro Autismo dell’Asp per i due anni di percorso terapeutico e abilitativo svolti insieme. Apprezzamenti per il valore professionale e umano con cui i propri operatori svolgono quotidianamente il servizio sanitario.

La Direzione Generale ha inteso condividere pubblicamente questi sinceri apprezzamenti poiché frutto di un’osservazione sui servizi oggettiva e completamente scevra da localismi e condizionamenti di qualsiasi natura. Grazie ai continui e straordinari miglioramenti raggiunti, il bambino è stato ufficialmente dimesso. Per l’occasione, la famiglia ha donato una commovente lettera custodita in una cornice, che verrà affissa nella sala d’attesa del Servizio come simbolo di speranza e concretezza per tutte le famiglie che affrontano una sfida simile.

Nel loro messaggio, i genitori hanno voluto sottolineare quanto siano stati fondamentali l’umanità, la pazienza e la straordinaria sensibilità mostrate dall’équipe, capaci di creare con Andrea un legame unico e di guidarlo verso traguardi che all’inizio parevano irraggiungibili. La Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta rinnova il proprio grazie al dottor Chirico Pratticò, a tutto il personale del Centro Autismo e a ogni operatore che ogni giorno trasforma la sanità locale in un modello di cura e accoglienza