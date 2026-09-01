Tragica fine per un centauro 67enne: perde il controllo della sua moto e si schianta contro il guardrail

Tragica fine per un centauro di 67 anni, residente nel Milanese. L’uomo è morto sull’autostrada A14, nel tratto tra Montemarciano e Senigallia in un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi 1° settembre. Secondo una prima ricostruzione, il centauro avrebbe perso il controllo della moto, schiantandosi violentemente contro il guardrail.

Il 67enne è stato sbalzato oltre la barriera ed è finito sulla carreggiata opposta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i sanitari del 118 e la Croce Gialla, oltre ai vigili del fuoco, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare. I soccorritori ne hanno potuto constatare solo l’avvenuto decesso.