Caltanissetta, Biblioteca Scarabelli: martedì 1 settembre orario di chiusura anticipato

Si informa l’utenza che martedì 1 settembre 2026 la Biblioteca “Luciano Scarabelli” chiuderà alle ore 13:00.
Nei restanti giorni, in occasione dei consueti rientri pomeridiani, (Lunedì e Giovedì) la Biblioteca osserverà il seguente orario di chiusura: ore 18:00.
Si ricorda inoltre che, come di consueto, il venerdì pomeriggio la Biblioteca rimarrà chiusa.
Le consuete modalità di apertura riprenderanno al termine del periodo indicato.
Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati.
Ci scusiamo per il temporaneo disagio e ringraziamo l’utenza per la comprensione e la collaborazione.