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Motociclista 40enne impatta cinghiale lungo la strada: nell’impatto morto l’animale, non in pericolo di vita il centauro

Redazione 1

Motociclista 40enne impatta cinghiale lungo la strada: nell’impatto morto l’animale, non in pericolo di vita il centauro

Mar, 01/09/2026 - 22:09

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Un motociclista di 40 anni è rimasto ferito in un incidente lungo la strada di contrada Matera, a Laureana Cilento, dopo aver impattato contro un cinghiale che stava attraversando la carreggiata. L’uomo, del posto, è caduto dalla moto e ha riportato diverse escoriazioni. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

A soccorrerlo sono stati i sanitari del Soccorso Valcalore di Santa Maria di Castellabate, che lo hanno poi trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania. Sul posto i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica. L’animale è morto nell’impatto e la carcassa è stata presa in carico per la rimozione dal servizio sanitario dell’Asl.

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