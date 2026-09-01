Improvviso malore per il sindaco: a salvarlo un maresciallo dei Carabinieri fuori servizio

Sindaco di un paesino in provincia di Pavia s’è sentito male e a salvarlo è stato un maresciallo dei Carabinieri fuori servizio che, con incredibile prontezza, s’è prontamente speso riuscendo a salvargli la vita. E’ accaduto a Barbianello, piccolo paesino in provincia di Pavia. Qui il sindaco Giorgio Falbo ha accusato un malore accasciandosi a terra.

Come riportato su TgCom 24, a quel punto è intervenuto un maresciallo dei Carabinieri fuori servizio che lo ha praticamente salvato. L’uomo dell’Arma, Massimiliano Giorgi, comandante della stazione di Casteggio, ha infatti praticato un provvidenziale massaggio cardiaco al sindaco in attesa dell’arrivo degli operatori del 118 che hanno poi trasportato il 76enne primo cittadino al pronto soccorso dal quale, fortunatamente, è stato poi dimesso dopo gli accertamenti del caso.