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Trump “Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unificata”

Redazione

Trump “Mi piacerebbe vedere l’Irlanda unificata”

Sab, 12/09/2026 - 14:04

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DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) – “Non voglio creare problemi” ma “mi piacerebbe molto vedere” l’Irlanda “unificata”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante una visita a Dublino. Sarebbe un “grande successo per tutti” se ci fosse l’unificazione, ha aggiunto, “succederà prima o poi”. Il Regno Unito “avrà qualcosa da dire al riguardo, ovviamente, ma penso che sarebbe una cosa fantastica. Come può essere una cosa negativa?”, ha concluso Trump.

(ITALPRESS).

– Foto: Ipa Agency –

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