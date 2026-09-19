Sicilia, Anas: nuova Ragusa-Catania , varato il cavalcavia in contrada Gerardo a Chiaramonte Gulfi

Anas informa che è stato completato il varo del nuovo cavalcavia in contrada Gerardo, nel territorio comunale di Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa, nell’ambito dei lavori del primo lotto della nuova Ragusa–Catania.«Il varo del cavalcavia di contrada Gerardo è un altro passo avanti nella realizzazione della Ragusa-Catania, un’infrastruttura fondamentale per tutta la Sicilia sud-orientale – dichiara Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana –. Come commissario straordinario seguo costantemente l’andamento dei lavori perché su un’opera attesa da decenni non possiamo più permetterci ritardi. Il nostro obiettivo è fare in modo che i cantieri procedano secondo i programmi, intervenendo subito quando emergono criticità. Ringrazio Anas, i tecnici e tutte le maestranze impegnate. Adesso bisogna continuare con questo ritmo e trasformare, giorno dopo giorno, un’opera attesa per troppo tempo in una realtà concreta».Il cavalcavia, costituito da una struttura mista in acciaio e calcestruzzo, presenta una campata unica di 42,5 metri e una piattaforma stradale larga 10,5 metri. Le operazioni di varo si sono svolte durante una chiusura programmata al traffico nelle ore notturne, per contenere l’impatto sulla viabilità esistente.L’intervento rappresenta un ulteriore avanzamento nella realizzazione del nuovo collegamento Ragusa–Catania, destinato a migliorare la sicurezza e la mobilità nella Sicilia sud-orientale, rafforzando le connessioni tra centri urbani, aree produttive e poli logistici. Una volta completato, il nuovo itinerario contribuirà a ridurre fino al 40% i tempi di percorrenza tra le due province.«Il varo del cavalcavia di contrada Gerardo rappresenta un passo concreto nell’avanzamento del primo lotto della Ragusa–Catania – dichiara Nicola Montesano, responsabile di Anas in Sicilia –. È un risultato che testimonia l’impegno quotidiano dei tecnici e delle maestranze nella realizzazione di un collegamento strategico per il territorio. La scelta di eseguire le operazioni in orario notturno ha consentito di limitare i disagi alla circolazione, con attenzione alle esigenze dei cittadini. Proseguiamo con l’obiettivo di offrire alla Sicilia sud-orientale una viabilità più sicura ed efficiente, a sostegno della mobilità e delle attività produttive».Il primo lotto si estende per circa 18 chilometri, tra lo svincolo della strada statale 514 “di Chiaramonte” con la statale 115 e lo svincolo della statale 194 “Ragusana”. Il progetto prevede un’infrastruttura a quattro corsie, con carreggiate separate, banchine laterali e spartitraffico centrale, oltre alla predisposizione della tecnologia Smart Road per la futura implementazione di sistemi avanzati di monitoraggio, comunicazione e gestione della rete. Tra le principali opere previste figurano il viadotto Vallone delle Coste, composto da due impalcati di circa 300 metri, uno per ciascuna carreggiata, cinque cavalcavia, due svincoli, tre sottopassi e un attraversamento idraulico. Sono inoltre previsti interventi di sostegno e stabilizzazione dei versanti e l’adeguamento di circa 15 chilometri di viabilità secondaria, a servizio degli spostamenti locali e dell’accessibilità al territorio.Nell’ambito del lotto sono già state completate opere idrauliche per uno sviluppo complessivo di circa 9 chilometri. Proseguono le attività di regimazione delle acque, la costruzione dei muri di sostegno e la realizzazione della viabilità secondaria e dei collegamenti con la rete locale.