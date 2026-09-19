Risiko Club Ufficiale Eclettica Caltanissetta, XXV torneo: i risultati e la classifica del secondo turno

Serata di Risiko! giovedì presso Eclettica Street Factory di via Rochester. A cura del Risiko! Club Ufficiale di Caltanissetta si è giocato il secondo turno del XXV° Torneo che vede 18 iscritti.Giovedì erano presente 17 tra giocatrici e giocatori divisi in quattro tavoli (tre da 4 giocatori ed uno da 5) . Questa la composizione dei tavoli: tavolo: Giulia Gulino, Ornella Turco, Gabriele Taschetti e Armando Turturici; tavolo 2: Mariella Brucculeri, Andrea Kiswarday, Claudio Lombardo e Michele Cammarata; tavolo 3: Giancarlo Ciulla, Fabrizio Butera, Calogero Maira e Maurizio Giunta; tavolo 4: Salvatore Pecoraro, Vincenzo Falzone, Maria Pia Matraxia, Sergio Calia e Martino Brucato.Alle ore 20.30, come da calendario è iniziata la fase iniziale del gioco con la conta dei carri armati e la scelta del colore di appartenenza e via con la distribuzione delle carte territorio per una prima collocazione delle truppe sulla plancia di gioco. Dopo la consegna dell’obiettivo ad ogni giocatore, sono iniziati gli attacchi e le difese a colpi di dadi e spostamento di “carretti” (come vengono chiamati in gergo i carri armati). “Il mondo pieno di colori questo è il nostro motto. – dichiarano dal direttivo – Spesso il Risiko! viene etichettato come un gioco di guerra ma non è così. E’ un gioco di strategia che allena la mente a perdere e a vincere su un terreno di gioco che è il mondo pieno di carretti colorati di giallo, verde, rosso, nero, blu, bianco, viola, arancione… Magari la guerra si facesse con i carri armati di plastica attorno ad un tavolo, senza bombe, morti e distruzione”Alle 20.45 i tavoli avevano finito si sentire i dadi rotolare e arrivavano i verdetti che vedevano vincere rispettivamente ai loro tavoli da gioco: Ornella Turco, Mariella Brucculeri, Calogero Maira e Martino Brucato. In virtù di questi risultati la classifica parziale vede in prima posizione Andrea Kiswarday con 289 punti tallonato da Martino Brucato con 283 punti, a seguire Calogero Maira, Mariella Brucculeri, Armando Turturici, Ornella Turco e poi tutti gli altri. “Ricordiamo a chi lo volesse – continuano a dichiarare dal direttivo che giovedì 24, in occasione del terzo turno del torneo, si ci potrà ancora iscrivere per giocare telefonando al 351 1422212 o attraverso i canali social del Risiko! Club Eclettica, o recandosi la sera stessa del giovedì 24 alle 20.00 presso Eclettica Street Factory di via Rochester”.