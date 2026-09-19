Festa dell’accoglienza al Comprensivo “Leonardo da Vinci di Mussomeli

MUSSOMELI -“Musica, comunità e memoria”: così la scuola dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” ha dato il benvenuto ai nuovi alunni. Un inizio d’anno che ha saputo unire emozione, arte e senso di appartenenza. I Plessi del “Leonardo Da Vinci” hanno aperto le porte alle prime classi con una serie di momenti speciali pensati per rendere il primo giorno indimenticabile. Ad accogliere i ragazzi sono state le esibizioni musicali curate dai docenti di strumento, che hanno trasformato l’incontro in un momento di festa. La presenza della Dirigente Scolastica e dei Sindaci dei rispettivi Comuni ha testimoniato la forte sinergia tra la scuola e il territorio. A Campofranco la comunità si è stretta anche nel commosso ricordo di un collaboratore scolastico scomparso prematuramente. L’accoglienza ha coinvolto anche la scuola primaria, dove sono stati presentati dei disegni, prodotto finale di un progetto artistico, ideato per stimolare la creatività dei più piccoli. A tutti gli studenti è andato il caloroso augurio di buon anno scolastico.