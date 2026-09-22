Trump all’Onu: “Mentre altri parlavano di pace io l’ho realizzata, America più forte che mai” – Diretta

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"Metta fine alla guerra". E' il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo, Vladimir Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro, in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A seguire il suo intervento al Palazzo di Vetro. "Mentre altri hanno parlato, io ho agito. Mentre altri hanno parlato di pace, io l'ho realizzata. Mentre altri hanno ignorato le minacce, io le ho affrontate", ha detto Trump rivendicando l'azione della sua amministrazione sul piano internazionale. "Mentre altri hanno parlato di coraggio, l'America lo ha dimostrato. Mentre altri hanno promesso forza, io l'ho usata per rendere l'America il Paese più potente del mondo", ha aggiunto il presidente americano. "Gli Stati Uniti non permetteranno più che le minacce contro il nostro Paese mettano radici in nessuna parte dell'emisfero occidentale", ha scandito ancora, sottolineando che gli Stati Uniti sono pronti "se necessario" a usare la loro "incomparabile potenza militare" per garantire i loro "interessi nazionali vitali". "Posso dirvi con orgoglioso che l'America è tornata e il nostro Paese oggi è più forte che mai", ha affermato in apertura del discorso oggi al Palazzo d Vetro. "L'America cresce, la nostra nazione si espande, il nostro Paese fa meglio che mai e il futuro è molto luminoso – ha aggiunto – la nostra economia è la più invidiata, il nostro esercito è più potente". In Cisgiordania c'è lo "spettro della pulizia etnica", a causa della violenza israeliana, dell'espansione degli insediamenti e degli sfollamenti forzati di palestinesi che stanno "distruggendo il cammino verso la pace", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in apertura della 81esima sessione dell'Assemblea generale. "L'offensiva contro i palestinesi a Gaza" seguita agli "abominevoli attacchi terroristici di Hamas" del 7 ottobre 2023 ha avuto "una portata di morte e distruzione senza precedenti in tutti i miei anni da segretario generale", ha affermato Guterres.

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