Tris nisseno al Rally Event del Concordia: Lombardo e i fratelli Nicoletti sul podio aspettando Monte Erice e Coppa Nissena

CALTANISSETTA – Un podio interamente nisseno, tanto spettacolo e soprattutto il modo migliore per entrare nel clima di dieci giorni che si annunciano ad altissima intensità per gli appassionati di motorsport. Lo scorso fine settimana, all’Autodromo Concordia di Agrigento, il Rally Event in notturna ha parlato nisseno, con Calogero Lombardo, Marco Nicoletti e Carlo Nicoletti capaci di monopolizzare i tre gradini del podio assoluto.

A prendersi la scena sono stati Calogero Lombardo e Simona Rotaru, vincitori assoluti al volante della splendida Citroën Saxo Kit. Lombardo ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, conquistando tutte e quattro le prove speciali e chiudendo la competizione con il tempo complessivo di 16’37”2.

Ma questa volta i numeri raccontano soltanto una parte dello spettacolo visto al Concordia. Lombardo ha entusiasmato con il suo stile di guida: aggressivo, estremo, spettacolare, ma soprattutto tremendamente efficace. Ogni passaggio è diventato un’occasione per strappare applausi e per mostrare le qualità di un pilota che riesce a creare un feeling particolare con la propria vettura.



E proprio la Saxo Kit è stata una delle grandi attrazioni della manifestazione. In tantissimi hanno ammirato una macchina tanto bella quanto potente, capace di attirare gli sguardi già da ferma e di trasformarsi in uno spettacolo una volta in pista. Ma una vettura del genere, per quanto performante, serve a poco se alla guida non c’è un pilota capace di sfruttarne realmente il potenziale. Calogero Lombardo ha dimostrato ancora una volta di avere talento, sensibilità e coraggio, mettendo insieme velocità e spettacolo e portando a casa una vittoria senza discussioni.

Alle sue spalle è continuata la festa nissena. Marco Nicoletti, sulla Peugeot 208 Rally4, ha conquistato il secondo posto assoluto con il tempo di 16’44”8, a 7”6 da Lombardo. Sul terzo gradino del podio Carlo Nicoletti, sulla Peugeot 208 R2B, che ha concluso in 16’45”6, ad appena otto decimi dal secondo posto.

Tre nisseni nelle prime tre posizioni assolute. Una bella fotografia per il motorsport di casa e, soprattutto, un risultato arrivato nel momento ideale.



Adesso, infatti, si cambia scenario e dalle prove speciali si passa alle cronoscalate. C’è innanzitutto la Monte Erice, uno degli appuntamenti più affascinanti e prestigiosi del panorama siciliano. Poi, appena una settimana dopo, sarà finalmente il momento della Coppa Nissena.

Ed è proprio per questo che il 2026 avrà un sapore particolare per Caltanissetta, per i suoi piloti e per tutti gli appassionati. Quest’anno la Coppa Nissena sarà la prova conclusiva del Campionato Italiano Supersalita. Il gran finale della massima serie tricolore delle cronoscalate avrà dunque come teatro la storica salita di Capodarso, davanti al pubblico nisseno.



Un motivo di orgoglio che accresce ulteriormente il valore di una manifestazione che rappresenta da sempre uno dei fiori all’occhiello dell’Automobile Club Caltanissetta, organizzatore della Coppa Nissena e custode di una tradizione automobilistica che attraversa generazioni. Una corsa che appartiene alla storia sportiva della città e che quest’anno avrà il privilegio di ospitare l’atto conclusivo del massimo campionato italiano della specialità.

E i tre protagonisti del podio di Agrigento saranno ancora tra gli osservati speciali. Calogero Lombardo lascerà la Saxo Kit utilizzata al Concordia per tornare al volante della sua Peugeot 106 S16 in RS Plus; Marco Nicoletti sarà impegnato con la Peugeot 308, mentre Carlo Nicoletti affronterà la salita con la sua Osella PA21.

Tre nomi sui quali inevitabilmente si concentrerà l’attenzione dopo quanto fatto vedere ad Agrigento, ma attorno a loro ci sarà una pattuglia del territorio decisamente più numerosa.

Tra i piloti da seguire ci saranno infatti Salvatore Castronovo, su Peugeot 308, Michele Arena, impegnato nel gruppo Rally con una Lancia Ypsilon, e Salvatore Miccichè, al volante della sua Osella. Presente anche il sancataldese Maurizio Anzalone.



Non mancherà poi il fascino delle auto storiche, con una tradizione che continua a trovare interpreti nel territorio: tra i nomi da ricordare Pasquale Capizzi, su Alfa Sud Sprint, e Lombardo, su Lancia Fulvia.

Sono soltanto alcuni dei protagonisti nisseni e della provincia che si preparano a vivere questi due grandi appuntamenti. I piloti del territorio che storicamente partecipano alla Monte Erice e, soprattutto, alla Coppa Nissena sono tanti, così come i copiloti e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Ci scusiamo quindi sin d’ora con chi non abbiamo citato: sicuramente qualche nome sarà sfuggito. Questo articolo, del resto, nasce soprattutto dal grande risultato ottenuto al Rally Event del Concordia e da quel podio completamente nisseno firmato da Calogero Lombardo, Marco Nicoletti e Carlo Nicoletti.

Un tris che alimenta entusiasmo e aspettative proprio mentre sta per cominciare uno dei periodi più attesi dell’anno per chi ama i motori.

Prima il fascino della Monte Erice, poi il ritorno sulle strade di casa per la Coppa Nissena. E stavolta Capodarso non sarà soltanto il teatro della gara che Caltanissetta aspetta per un anno intero: sarà anche il luogo dove calerà il sipario sul Campionato Italiano Supersalita.

Dieci giorni di motori, adrenalina e passione. E dopo il podio tutto nisseno del Concordia, l’antipasto non poteva essere migliore.