Caltanissetta. Riqualificazione di Villa Monica, Aiello: “Risultato tangibile dell’impegno della Lega e del lavoro svolto in assessorato”

Attraverso una nota l’ex assessore del Comune di Caltanissetta Oscar Aiello interviene in merito alla riqualificazione di “Villa Monica”. Di seguito il testo integrale della nota.

Ho appreso con grande soddisfazione, attraverso gli organi di stampa locale, la notizia dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori per il recupero e la valorizzazione del Parco Comunale “Villa Monica”. Questo importante intervento, reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 50.000 euro, prevede la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza del verde e nuove piantumazioni, ponendosi l’obiettivo di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico finalmente riqualificato, fruibile e sicuro.

Desidero ricordare, con spirito costruttivo e dovere istituzionale, che questo finanziamento è, a prova di smentita, il frutto diretto dell’impegno del mio partito, la Lega, e del lavoro costante che ho portato avanti durante il mio mandato di Assessore. Sono profondamente orgoglioso di aver realizzato qualcosa di tangibile per la mia città e di aver contribuito a lasciarla, in parte, migliore rispetto a come mi era stata consegnata. Oggi, quell’impegno si traduce in un beneficio concreto, i cui frutti saranno presto visibili a tutti i cittadini.

Questo risultato non sarebbe stato possibile senza la fondamentale collaborazione e la disponibilità del Commissario provinciale Leonardo Burgio, del Vicepresidente della Regione On.Luca Sammartino e del Senatore Nino Germanà. A loro va il mio sincero ringraziamento, oggi nella veste di semplice cittadino nisseno che beneficerà della riqualificazione di Villa Monica, per avermi fornito gli strumenti e i legittimi interventi necessari per svolgere al meglio il mio ruolo, a esclusivo vantaggio della comunità di Caltanissetta.

L’avvio imminente di questi lavori deve tuttavia invitare a una riflessione. L’esclusione della Lega dalla Giunta comunale ha rappresentato, nei fatti, un danno per la città, poiché ha interrotto bruscamente un iter virtuoso che, ne sono certo, avrebbe garantito l’arrivo di ulteriori risultati tangibili e duraturi nel tempo. Fino a prova contraria, la presenza della Lega al governo della città si è dimostrata utile, concreta e orientata al fare. Nonostante il poco tempo avuto a disposizione prima dell’estromissione, i frutti di quel lavoro in Assessorato continuano ad arrivare e, come nel caso di Villa Monica, resteranno patrimonio della collettività.

L’auspicio, nell’esclusivo interesse di Caltanissetta, è che chi ha preso il posto della Lega in Giunta riesca a garantire alla città lo stesso livello di operatività, portando benefici altrettanto tangibili in termini di opere pubbliche finanziate grazie all’intervento e all’impegno dei singoli Assessori comunali. Da parte nostra, la soddisfazione di aver operato bene per il territorio rimane intatta.

Avv. Oscar Aiello