Il governo Meloni eguaglia il Berlusconi II, domani il record di longevità e la festa. FdI celebra il traguardo anche con un video, +1,3 milioni di occupati in 1.413 giorni

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governo Meloni eguaglia per longevità il Berlusconi II, in carica per 1.412 giorni dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, e si appresta domani a festeggiare il record con un evento a Bari. Giorgia Meloni , non sarà più quindi solo la prima donna a Palazzo Chigi, ma anche il presidente del Consiglio che vi è rimasto più tempo alla guida dello stesso esecutivo, in carica dal 22 ottobre 2022. In occasione di questo traguardo, Fratelli d’Italia ha anche confezionato un video celebrativo di una trentina di secondi, in cui scorrono alcune immagini di questi quasi quattro anni, e in parallelo al contatore che arriva fino a 1.413 giorni se ne aggiorna uno relativo ai “nuovi posti di lavoro stabili”: alla fine si ferma alla cifra di +1.305.000, prima della schermata con lo slogan scelto dal partito di Meloni per il record, ‘il governo più stabile, l’Italia più forte’