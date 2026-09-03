Catania: blatte morte, ragni e muffa in laboratorio pasticceria. Sequestrati 600 kg di alimenti

Blatte morte, ragni e muffa. E’ quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas e del Nil di Catania in un bar-ristorante-pizzeria dell’hinterland catanese, il cui legale rappresentante è stato denunciato. Durante il controllo all’interno del laboratorio di pasticceria, i militari hanno accertato condizioni igieniche generali particolarmente degradate, aggravate dalla presenza di blatte morte, ragni e muffe. Oltre 600 chili di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati ea causa delle “gravissime carenze riscontrate” l’attività del laboratorio di pasticceria è stata immediatamente sospesa. Contestualmente, il personale specializzato del Nil ha sottoposto a verifica il personale impiegato, scoprendo un lavoratore in nero su 13 dipendenti presenti. Accertata anche la mancata sottoposizione di un dipendente alle previste visite mediche di sorveglianza sanitaria obbligatoria. Il titolare dell’attività è stata denunciata per le violazioni alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e per l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.