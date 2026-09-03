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Sequestrato un parcheggio abusivo nella riserva naturale di Vendicari: operazione della Finanza, una denuncia e sequestrati 600 euro d’incasso

Redazione 3

Sequestrato un parcheggio abusivo nella riserva naturale di Vendicari: operazione della Finanza, una denuncia e sequestrati 600 euro d’incasso

Gio, 03/09/2026 - 10:30

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Un parcheggio abusivo realizzato su un’area di oltre 100mila metri quadrati a Calamosche, sito sottoposto a vincoli paesaggistici e ambientali all’interno della riserva naturale orientata di Vendicari, è stato sequestrato dalla compagnia della Guardia di finanza di Noto che hanno denunciato il responsabile e sequestrato l’incasso della giornata, circa 600 euro. Il provvedimento eseguito il giorno di Ferragosto, ma è stato reso noto oggi dopo che il Gip di Siracusa lo ha convalidato ipotizzando i reati di deterioramento e deturpamento di beni paesaggistici, violazioni edilizie, illecita esecuzione di interventi su area vincolata in assenza di autorizzazione e per violazione della disciplina sulle aree naturali protette. (ANSA).

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