Agosto da record all’aeroporto di Birgi, 186 mila passeggeri

L’aeroporto di

TRAPANI Birgi chiude agosto con 186.288 passeggeri, il 52% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il dato comprende anche circa 20 mila viaggiatori arrivati ​​sui 230 voli dirottati da Catania durante l’emergenza legata alla cenere dell’Etna. A luglio i passeggeri erano stati 163.756, con una crescita del 31%. “Numeri che testimoniano la crescente fiducia di passeggeri, compagnie aeree e territorio”, sottolinea il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. Intanto Birgi si prepara a due chiusure temporanee della pista per lavori programmati: domani, dalle 8 alle 20 e domenica, dalle 8 alle 11