Scuola, Carmina(M5S): “Caldo eccezionale, la Regione Siciliana e il Governo intervengano subito per proteggere studenti e personale”

ROMA, 3 settembre – “In considerazione del caldo eccezionale che non dà tregua, la Regione Siciliana ha prorogato fino al 30 settembre l’ordinanza sullo stress termico che vieta lo svolgimento di attività lavorative esposte direttamente ai raggi solari nella fascia oraria 12:30-16. La Regione e Schifani si sono dimenticati delle scuole, dove bambini e ragazzini rischiano di ritrovarsi a iniziare l’anno scolastico in condizioni disumane. La stessa distrazione ha colpito il Ministro Valditara. Ho depositato un’interrogazione al governo per sapere come intenda agire. Bisogna urgentemente intervenire sulle scuole maggiormente esposte alle temperature elevate, attraverso una programmazione coordinata tra Governo, Regione Siciliana e enti locali proprietari degli immobili. Servono urgentemente soluzioni organizzative alternative per garantire la tutela della salute e della sicurezza di studenti e personale scolastico. Se necessario, anche con un intervento sull’orario e sull’inizio delle attività scolastiche nelle aree maggiormente interessate dalle ondate di calore. Sul medio-lungo periodo, è dovere di chi governa la Sicilia procedere a una ricognizione dello stato termoigrometrico e impiantistico degli edifici scolastici, facendo confluire i relativi dati nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, nonchè predisporre uno specifico piano straordinario per l’adattamento climatico degli edifici scolastici siciliani, con una dotazione finanziaria pluriennale. In particolare, servono interventi integrati che, oltre all’installazione o al potenziamento degli impianti di climatizzazione, comprendano l’efficientamento energetico degli edifici, l’installazione di schermature solari, la realizzazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, deumidificazione e filtrazione dell’aria, nonché l’utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Lo afferma la deputata del M5S Ida Carmina.