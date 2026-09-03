Caltanissetta. Truffe e furti ai danni di persone anziane. Il Sindaco Tesauro invita i cittadini alla prudenza

Alla luce dei sempre più frequenti tentativi di truffa ai danni delle persone anziane, il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro rivolge un appello a tutta la cittadinanza, e in particolare agli anziani e alle loro famiglie, affinché venga mantenuta alta l’attenzione e vengano adottate tutte le necessarie precauzioni.

“In queste settimane abbiamo avuto notizia di truffe o tentate truffe messe in atto con vari stratagemmi da malfattori e rivolte soprattutto ad anziani – ha detto il sindaco Tesauro -. Proprio per evitare che possano concretizzarsi queste azioni delittuose raccomando a tutti di non aprire le porte di casa e non accogliere istanze che arrivano da persone sconosciute nemmeno se hanno l’aspetto rassicurante o si presentano come professionisti affidabili.

In questi casi consigliamo di rivolgersi immediatamente ai propri familiari e, nel caso in cui ciò non sia possibile per qualsiasi motivo, chiamare le autorità competenti scongiurando il rischio che queste persone restino a piede libero. È importante segnalare immediatamente per evitare che delinquenti e malfattori possano mettere a segno truffe e furti ai danni di persone fragili”.

Alcune delle modalità più frequenti

Amici di vicini di casa: persone che si presentano alla porta dichiarando che, mentre si trovavano nel balcone di un amico, al piano di sopra, è caduto un oggetto di loro proprietà e desiderano recuperarlo.

persone che si presentano alla porta dichiarando che, mentre si trovavano nel balcone di un amico, al piano di sopra, è caduto un oggetto di loro proprietà e desiderano recuperarlo. Falsi appartenenti alle Forze dell’Ordine: soggetti che riferiscono di incidenti, problemi giudiziari o altre situazioni che coinvolgerebbero un familiare e chiedono denaro per risolvere la presunta emergenza.

soggetti che riferiscono di incidenti, problemi giudiziari o altre situazioni che coinvolgerebbero un familiare e chiedono denaro per risolvere la presunta emergenza. Telefonate di falsi familiari o false richieste di aiuto per i familiari: chiamate nelle quali il truffatore si finge un figlio, un nipote o un altro parente o un terzo che riporta false informazioni di aiuto necessario al familiare e, con una richiesta urgente, cerca di ottenere denaro o informazioni.

chiamate nelle quali il truffatore si finge un figlio, un nipote o un altro parente o un terzo che riporta false informazioni di aiuto necessario al familiare e, con una richiesta urgente, cerca di ottenere denaro o informazioni. Falsi tecnici o operatori: persone che si presentano alla porta dichiarando di dover effettuare controlli, verifiche o interventi per conto di aziende di luce, gas, acqua, telefonia o altri servizi.

persone che si presentano alla porta dichiarando di dover effettuare controlli, verifiche o interventi per conto di aziende di luce, gas, acqua, telefonia o altri servizi. Offerte e investimenti ingannevoli: proposte apparentemente molto vantaggiose che nascondono tentativi di raggiro.

Alcune semplici regole per difendersi:

Non aprire la porta agli sconosciuti. Non basta un cartellino prestampato per verificare la veridicità dell’identità. Non consegnare mai denaro, gioielli o altri beni a sconosciuti, anche quando affermano di agire per conto di familiari, banche, enti pubblici o Forze dell’Ordine. Non comunicare mai telefonicamente o tramite messaggi dati personali, codici, password o informazioni bancarie. In caso di telefonate sospette, non farsi prendere dalla fretta o dalla paura. Interrompere la conversazione e contattare direttamente il familiare o l’ente interessato utilizzando un numero conosciuto e verificato. Prima di prendere qualsiasi decisione che comporti la consegna di denaro o beni,.

Nel caso in cui si verifichi uno di questi fatti o una situazione simile parlarne con un familiare, un vicino o una persona di fiducia e chiamare le Forze dell’Ordine.

Per approfondire:

Utili consigli per prevenire le truffe: https://www.poliziadistato.it/articolo/358

Alcune delle truffe ricorrenti: https://www.poliziadistato.it/articolo/10237

Le truffe via email https://www.poliziadistato.it/articolo/985