Aggredisce medico in ospedale, arrestato 28enne nel Catanese

I carabinieri di Caltagirone, in provincia di Catania, hanno arrestato un 28enne che ha aggredito un medico.L’episodio ha avuto luogo nel reparto di psichiatria dell’Ospedale Gravina e Santo Pietro. A denunciare l’aggressione il medico stesso, che ha anche riferito di aver subito dal giovane, che sarebbe andato in escandescenze, delle minacce di morte e il danneggiamento del computer. Dopo l’aggressione il 28enne si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato dai militari. Il giovane è stato trasferito presso la casa circondariale di Caltagirone.