Crolla balcone di una abitazione: muore la proprietaria dopo un volo di circa 4 metri d’altezza

Il crollo di un balcone di un’abitazione in via Raffaele Castelli a Mazara del Vallo ha causato la morte dell’86enne Rosaria Gianquinto, proprietaria che, al momento del cedimento, si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata all’ospedale Abele Ajello dove, dopo alcune ore, è deceduta per le ferite riportate. L’anziana viveva da sola al primo piano dell’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Per le precarie condizioni dell’immobile, in via precauzionale, è stato disposto lo sgombero della famiglia che occupava il pian terreno ed è stata trasferita in una struttura a carico del Comune.