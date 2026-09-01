Schianto violentissimo tra moto e camion: morto bambino di 10 anni, in gravissime condizioni il padre

Un morto e un ferito gravissimo. E’ il tragico bilancio dello schianto violentissimo tra un camion e una moto. L’incidente è avvenuto a Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio si trovavano in sella a una moto Ducati che viaggiava dal centro cittadino verso la periferia. Poi il drammatico impatto col mezzo pesante. Ad avere la peggio è stato il bambino di 10 anni: le sue condizioni, come riporta Today, sono apparse subito molto gravi: trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è deceduto a causa delle ferite riportate.

Il padre, un 52enne, è rimasto a sua volta ferito e si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. E’ invece rimasto illeso il conducente del camion. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso al fine di ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.