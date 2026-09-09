Salute

Tragedia a Genova, bimbo di 5 anni cade da una finestra al terzo piano e muore

AdnKronos

Tragedia a Genova, bimbo di 5 anni cade da una finestra al terzo piano e muore

Mer, 09/09/2026 - 14:41

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(Adnkronos) – Un bambino di 5 anni è morto dopo essere caduto dalla finestra al terzo piano di un appartamento a Genova, quartiere Begato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia
di Stato. Quando sono arrivati i sanitari del 118 il piccolo è apparso subito in condizioni molto gravi ed è morto poco dopo. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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