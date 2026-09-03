‘Torno indietro e cambio vita’, con Bova e Memphis: stasera su Rai1

(Adnkronos) – Stasera, giovedì 3 settembre, va in onda in prima serata su Rai1 'Torno indietro e cambio vita' ﻿con protagonisti Raoul Bova e Ricky Memphis.Tra gli interpreti anche Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Max Tortora, Michela Andreozzi, Augusto Fornari ed Emanuele Propizio. Marco Damiani è un uomo realizzato, ha 42 anni, un buon lavoro e un’unione solida. O almeno così crede. Il quadretto familiare va in frantumi quando la moglie Giulia lo lascia dopo venticinque anni trascorsi insieme. Distrutto dalla notizia, se ne va di casa e prova a mettersi in discussione, trovando conforto in Claudio, amico di lunga data. Una sera durante una passeggiata, Marco, ancora arrabbiato per il tradimento della moglie, confida a Claudio che se lui tornasse indietro farebbe tutto in modo diverso, a partire da Giulia, che non sposerebbe. Proprio in quell’istante, vengono investiti da un’auto e al risveglio si ritrovano catapultati nel passato. Sono gli anni della scuola, delle partite con gli amici e dei primi amori. I due amici si adeguano al nuovo contesto e provano a volgere i fatti a proprio favore. Il 1990 è anche l’anno in cui Marco incontra Giulia e, per evitare di essere lasciato in futuro, decide che non si metteranno insieme. Riusciranno a cambiare il corso degli eventi o il destino è già segnato e impossibile da cambiare?

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