TheFork Awards 2026, la mappa dei 48 nuovi ristoranti e i trend della ristorazione italiana

(Adnkronos) – L’ottava edizione dei TheFork Awards, sviluppata in collaborazione con Identità Golose, ha tracciato la mappa aggiornata delle nuove aperture e gestioni più interessanti all'interno del panorama gastronomico nazionale per il 2026. La selezione comprende 48 nuove insegne individuate da una giuria composta da 74 chef di fama internazionale, distribuite in modo eterogeneo lungo la Penisola con 27 locali situati nelle regioni del Nord, 9 nel Centro e 12 ripartiti tra il Sud e le Isole. La Lombardia figura come la regione più rappresentata con 10 strutture selezionate, seguita da Trentino-Alto Adige con 5, Puglia, Piemonte, Emilia-Romagna e Lazio con 4 ciascuna, e Toscana con 3. I dati emersi dalle nomination evidenziano un'evoluzione nei consumi e nei format ristorativi italiani: accanto alla tenuta del fine dining tradizionale si registra una crescita delle osterie contemporanee, improntate alla rivisitazione informale della tradizione locale, e la diffusione di modelli ibridi che integrano bistro, selezioni di vini e cocktail bar. Le rilevazioni sul settore indicano come il pubblico orienti le proprie scelte verso un numero minore di uscite ma con una ricerca superiore in termini di qualità, identità territoriale e narrazione dell'esperienza proposta. A supporto della gestione aziendale delle nuove strutture, la piattaforma organizzatrice garantisce a tutti i locali nominati l'utilizzo gratuito del proprio software gestionale per un anno. Il percorso di selezione prevede la partecipazione del pubblico, che fino al 20 settembre può esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale dell'iniziativa per l'assegnazione del People’s Choice Award, la cui proclamazione avverrà il 27 ottobre a Milano presso il Teatro Lirico Giorgio Gaber durante un evento condotto da Cristina Parodi e affiancato da un menu curato dagli chef tre stelle Michelin Fratelli Cerea, Giancarlo Perbellini e Riccardo Monco. Nell'ambito della manifestazione verranno assegnati anche il Creators' Choice Award, attribuito da una giuria di esperti della creator economy del settore alimentari, e il riconoscimento New Generation promosso dall'Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto per favorire l'inserimento dei giovani chef premiati all'interno della rete professionale, oltre all'iscrizione annuale garantita dall'Associazione Professionale Cuochi Italiani.

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