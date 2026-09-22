Terza Categoria. Presentato a Palazzo Sgadari l’Asd Atletico Mussomeli

Presso Palazzo Sgadari di Mussomeli l’ Asd Atletico Mussomeli ha presentato la dirigenza e i calciatori che parteciperanno al prossimo campionato provinciale di Terza Categoria. Alla manifestazione è stato invitato il Delegato Provinciale della Figc Giorgio Vitale che nel suo intervento ha illustrato l’organico delle società che si sta delineando, sottolineando inoltre, alla presenza dell’Assessore comunale allo Sport Salvatore Castiglione, che ci sarà quest’anno la stracittadina con la consorella Don Bosco Mussomeli, ricordando che già nel passato vi è stata una stracittadina a Mussomeli.

Il tutto in un clima di grande entusiasmo che fa ben sperare per il futuro del calcio a Mussomeli. La cittadina manfredonica, dopo un periodo di grande fulgore, è oggi alla ricerca di nuove realtà sportive che diano lustro alla storia del calcio mussomelese.