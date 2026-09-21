Teatro Massimo di Palermo, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027

PALERMO (ITALPRESS) – Con la presentazione del nuovo cartellone, la Fondazione Teatro Massimo di Palermo dà ufficialmente il via martedì 22 settembre 2026 alla campagna abbonamenti alla Stagione 2026-27, una programmazione speciale che festeggia 130 anni di storia del Teatro e 30 dalla riapertura del 1997. Un cartellone di alto profilo che si sviluppa da novembre 2026 a dicembre 2027 e comprende quattordici spettacoli tra opera e balletto (due in più rispetto alla stagione precedente) che impegneranno Orchestra, Coro e Corpo di Ballo della Fondazione, e quattordici concerti (tre in più rispetto alla scorsa stagione), oltre a quattro concerti fuori abbonamento, tra i quali spicca l’atteso Concerto di Capodanno.

In programma, tra gli altri, il Falstaff di Verdi diretto da Ruggero Cappuccio (nell’esatta ricorrenza del 16 maggio) con Ambrogio Maestri, Roberta Mantegna e Desirée Rancatore, il Macbeth diretto da Riccardo Muti, l’Ernani con la regia di Francesco Zito e nel ruolo di Elvira Pretty Yende, Tosca, diretta da Umberto Clerici con la regia di Pontiggia; Carmen con Judith Kutasi e, come Micaela, Federica Guida, cinque produzioni per la danza, e per la stagione concertistica, tra gli altri, Giovanni Sollima, Gabriele Ferro, Diego Matheuz, Fabio Biondi, e Daniil Trifonov, insieme all’omaggio a Salvatore Sciarrino con il Klangforum Wien.

Tante le novità introdotte, a partire dai nuovi orari e dai due nuovi turni. Per esigenze di produzione, alcuni spettacoli del turno Prime avranno inizio alle ore 19.00 (Macbeth, Tosca, Carmen), mentre la serata inaugurale con Samson et Dalila avrà inizio alle ore 18.00; L’orario degli spettacoli dei turni B e C viene posticipato dalle 18.30 alle 19.00. Ai consueti turni, Prime, Opera, Danza, Scuola, B, C, D e F, se ne aggiungono quest’anno altri due: il turno E (Verdi), dedicato al percorso verdiano della stagione, che riunisce le tre opere (Macbeth, Falstaff ed Ernani) insieme al balletto Sylvia; e un ulteriore turno Scuola che raddoppia l’offerta dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Si rafforza inoltre l’attenzione per la danza con un turno di sei spettacoli interamente dedicato alle produzioni del Corpo di Ballo. È confermata l’attenzione alle riduzioni, rivolte ai giovani fino a 26 anni, agli spettatori oltre i 65 anni, ai titolari di Card Under 35, agli studenti dell’Università di Palermo, del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo e dell’Accademia di Belle Arti, ai soci Uncalm, ai gruppi di minimo venti persone e ai titolari di Diamond Card.

La vendita, come di consueto, darà la precedenza ai rinnovi, previsti dal 22 settembre al 13 ottobre, periodo durante il quale gli abbonati della passata stagione potranno esercitare gratuitamente il diritto di prelazione sui posti precedentemente occupati. A partire dal 16 ottobre 2026 si aprirà la vendita dedicata ai nuovi abbonamenti, che proseguirà fino al giorno della prima rappresentazione inclusa nell’abbonamento scelto.

È possibile acquistare o rinnovare il proprio abbonamento on line al webshop sul sito ufficiale teatromassimo.it. La Biglietteria di Piazza Verdi, è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 9.30 alle ore 15.30 (telefono 091 6053580); Call Center +39 091 8486000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00.

-Foto ufficio stampa Fondazione Teatro Massimo-

(ITALPRESS).