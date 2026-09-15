Salute

Solidarietà in Movimento: il 27 settembre a Caltanissetta torna la “Fitwalking for AIL” per la sua decima edizione

Redazione 1

Solidarietà in Movimento: il 27 settembre a Caltanissetta torna la “Fitwalking for AIL” per la sua decima edizione

Mar, 15/09/2026 - 18:51

Condividi su:

CALTANISSETTA. Torna l’appuntamento con la solidarietà e il benessere. Domenica 27 settembre 2026 si terrà la decima edizione della Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata dall’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma). L’iniziativa coinvolgerà ben 37 città italiane, trasformando piazze e strade in luoghi di festa, sport e vicinanza concreta verso chi combatte contro le malattie del sangue.

Anche Caltanissetta sarà protagonista di questa importante giornata nazionale. A guidare i partecipanti lungo le vie cittadine sarà il dottor Salvatore Pioggia, rinomato chinesiologo e posturologo, che accompagnerà i presenti alla scoperta di una corretta tecnica di cammino, unendo l’attività motoria al valore universale della beneficenza.

I dettagli dell’evento:

• Data: Domenica 27 settembre 2026

• Orario: Ore 10:00

• Luogo di ritrovo: Villa Amedeo, Viale Regina Margherita (Caltanissetta)

• Finalità: Sostegno alla ricerca scientifica e all’assistenza domiciliare e ospedaliera per i pazienti ematologici.

L’invito rivolto a tutti i cittadini nisseni è quello di partecipare in massa, indossando le scarpette da ginnastica e unendo le forze per un obiettivo comune. La camminata non è solo un momento di sport all’aria aperta, ma un segnale tangibile di comunità e speranza. Per prendere parte all’iniziativa e ricevere tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente la presidente della sezione AIL di Caltanissetta, Enza Lo Coco, al numero 329 5743657. In alternativa, è possibile consultare la pagina ufficiale dedicata all’evento sul sito web dell’AIL.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta