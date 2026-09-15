Solidarietà in Movimento: il 27 settembre a Caltanissetta torna la “Fitwalking for AIL” per la sua decima edizione

CALTANISSETTA. Torna l’appuntamento con la solidarietà e il benessere. Domenica 27 settembre 2026 si terrà la decima edizione della Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva organizzata dall’AIL (Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma). L’iniziativa coinvolgerà ben 37 città italiane, trasformando piazze e strade in luoghi di festa, sport e vicinanza concreta verso chi combatte contro le malattie del sangue.

Anche Caltanissetta sarà protagonista di questa importante giornata nazionale. A guidare i partecipanti lungo le vie cittadine sarà il dottor Salvatore Pioggia, rinomato chinesiologo e posturologo, che accompagnerà i presenti alla scoperta di una corretta tecnica di cammino, unendo l’attività motoria al valore universale della beneficenza.

I dettagli dell’evento:

• Data: Domenica 27 settembre 2026

• Orario: Ore 10:00

• Luogo di ritrovo: Villa Amedeo, Viale Regina Margherita (Caltanissetta)

• Finalità: Sostegno alla ricerca scientifica e all’assistenza domiciliare e ospedaliera per i pazienti ematologici.

L’invito rivolto a tutti i cittadini nisseni è quello di partecipare in massa, indossando le scarpette da ginnastica e unendo le forze per un obiettivo comune. La camminata non è solo un momento di sport all’aria aperta, ma un segnale tangibile di comunità e speranza. Per prendere parte all’iniziativa e ricevere tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente la presidente della sezione AIL di Caltanissetta, Enza Lo Coco, al numero 329 5743657. In alternativa, è possibile consultare la pagina ufficiale dedicata all’evento sul sito web dell’AIL.