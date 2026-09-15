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Caltanissetta, nuovi agenti di Polizia in Questura: si rafforza la sezione Volanti

Redazione 3

Caltanissetta, nuovi agenti di Polizia in Questura: si rafforza la sezione Volanti

Mar, 15/09/2026 - 12:57

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Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Caltanissetta diciassette nuovi agenti della Polizia di Stato, provenienti da altre sedi del territorio nazionale.

Ieri mattina i nuovi arrivati sono stati accolti dal Questore Marco Giambra il quale, dopo aver dato il benvenuto, ha augurato loro buon lavoro. La maggior parte di essi andrà ad implementare i servizi di controllo del territorio; i nuovi agenti saranno quindi assegnati alla sezione volanti, rafforzando l’attività di prevenzione e di pronto intervento a beneficio della sicurezza dei cittadini.

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