Caltanissetta, nuovi agenti di Polizia in Questura: si rafforza la sezione Volanti

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Caltanissetta diciassette nuovi agenti della Polizia di Stato, provenienti da altre sedi del territorio nazionale.

Ieri mattina i nuovi arrivati sono stati accolti dal Questore Marco Giambra il quale, dopo aver dato il benvenuto, ha augurato loro buon lavoro. La maggior parte di essi andrà ad implementare i servizi di controllo del territorio; i nuovi agenti saranno quindi assegnati alla sezione volanti, rafforzando l’attività di prevenzione e di pronto intervento a beneficio della sicurezza dei cittadini.