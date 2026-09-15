Pino Puglisi, 33 anni fa ucciso dalla mafia: 3P tra memoria e impegno

Puglisi: 33 anni fa ucciso da mafia, 3P tra memoria e impegno

Trentatre’ anni fa, nel suo 56esimo compleanno, veniva ammazzato dalla mafia padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio. Oggi il cuore delle iniziative per ricordare 3P, come veniva affettuosamente chiamato dai suoi giovani il prete beato e martire, ucciso in odio alla fede. E’ il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, a presiedere oggi, alle 18, nella cattedrale di Palermo la celebrazione eucaristica, insieme al pastore della Chiesa di Palermo, Corrado Lorefice. Al termine della Celebrazione, sempre nella Chiesa cattedrale, la presentazione del libro “Il Vangelo per le strade. Discorsi alla citta’ di Palermo” (Ed. Il pozzo di Giacobbe) dell’arcivescovo di Palermo. Interverra’, tra gli altri, il cardinale Battaglia. Il Centro diocesano Padre Pino Puglisi ha organizzato un percorso diffuso in preparazione alle due date piu’ significative legate alla memoria del Beato Puglisi: il 15 settembre, anniversario del martirio, e il 21 ottobre, giorno del suo battesimo e della sua memoria liturgica. Il progetto si intitola “In cammino con 3P” e prevede diverse tappe, ciascuna ospitata in uno dei luoghi che hanno segnato la vita e il ministero del Beato Pino Puglisi. In ogni luogo verra’ proposto un momento realizzato insieme alle realta’ del posto e aperto all’intera Diocesi. Ieri sera, nella parrocchia di Brancaccio, “Alla luce del risorto”, momento di testimonianze e riflessioni. Oggi Memoria del martirio con la celebrazione eucaristica in cattedrale. Domani “3P e Vangelo”, con, alle ore 18, tavola rotonda “3P e il movimento Presenza del Vangelo” nella Casa del Vangelo “Il Cenacolo”. Il 17 settembre “Preghiamo con 3P”: alle 21 adorazione eucaristica nella parrocchia SS. Salvatore di corso dei Mille, 751. Il 29 settembre “La comunita’ racconta”: la comunita’ di Brancaccio racconta il proprio pastore nella parrocchia San Gaetano. Alle 17.30 celebrazione eucaristica. A seguire, testimonianza della comunita’. Il 2 ottobre “La comunita’ racconta”: la comunita’ di Godrano racconta il proprio pastore nella Parrocchia Maria SS. Immacolata di Godrano. Alle 18 celebrazione eucaristica e adorazione. A seguire testimonianza della comunita’. Il 9 ottobre le comunita’ di Valdesi e del Roosevelt raccontano il loro pastore nella Parrocchia Maria SS. Assunta: alle 18.30 testimonianze delle comunita’. Il 14 ottobre “Si’, ma verso dove?”: alle 21.30 momento di preghiera nella Cappella “S. Maria in Monte Oliveto” a cura della comunita’ del seminario arcivescovile di Palermo “San Mamiliano”, in comunione con l’Ufficio diocesano vocazioni, l’Ufficio diocesano ministranti e il Servizio diocesano di pastorale giovanile. Il 19-20-21 ottobre “Essere Figli Felici e Fecondi”: triduo di riflessione sul battesimo e sul vivere da figli di Dio nella Parrocchia Santa Maria della Pieta’ (Kalsa). (AGI)