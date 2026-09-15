Inchiesta Cefpas, Riesame annulla misura interdittiva per ex dg Asp di Agrigento

Il tribunale del Riesame di Caltanissetta – composto dal presidente Gabriella Natale e dai giudici Nadia Marina La Rana e Salvina Finazzo – ha accolto il ricorso proposto nell’interesse dell’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, annullando il provvedimento impugnato e dichiarando cessata ogni efficacia della misura cautelare interdittiva.

Ad essere annullata è stata l’ordinanza, che disponeva la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di 6 mesi, emessa dal gip di Caltanissetta il 14 luglio scorso 2026. Capodieci, difeso dall’avvocato Vincenza Gaziano, aveva fin dal primo momento respinto le contestazioni mosse dalla Procura nissena nell’ambito dell’inchiesta denominata “corte dei miracoli”.

Durante l’interrogatorio dinanzi al giudice, l’ex direttore generale dell’Asp di Agrigento si era sottoposto a tutte le domande dei magistrati offrendo un’ampia produzione documentale per dimostrare la piena legittimità e correttezza della propria condotta amministrativa, oltre all’insussistenza di qualsivoglia esigenza cautelare.