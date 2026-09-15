Caltanissetta. Il 27 settembre in Cattedrale seconda edizione del concerto sinfonico “In Honorem Sancti Michaelis”

CALTANISSETTA. E’ stata annunciata dal direttore artistico, il maestro Raimondo Capizzi, la seconda edizione di “In Honorem Sancti Michaelis”. Il concerto sinfonico Corale dedicato al Patrono di Caltanissetta e della Polizia di Stato si svolgerà presso la Cattedrale di Caltanissetta il prossimo 27 settembre alle 20,30. Si tratta di un evento voluto fortemente dall’assessorato agli Eventi e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta in sinergia con la Questura di Caltanissetta, la Diocesi di Caltanissetta, il Liceo Musicale A. Manzoni e InChorus.

Per l’occasione è prevista la presenza di un ospite d’eccezione: il maestro Massimo La Rosa, tra i trombonisti più apprezzati nel panorama internazionale e attualmente primo trombone del Teatro Massimo di Palermo. Sarà inoltre presentato il Coro Popolare di Caltanissetta, una nuova realtà corale nata dalla volontà di alcuni coristi della Diocesi di Caltanissetta di unire le proprie voci in un grande omaggio a San Michele. Un concerto inedito e ricco di significato, che vuole valorizzare la musica colta e corale, rafforzando le radici culturali del territorio e gettando le basi per un futuro fatto di musica, unione e identità comunitaria.