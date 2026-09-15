Anno scolastico 2026-27, Turano e Usr Sicilia incontrano i presidi nelle province: primo appuntamento a Caltanissetta

Parte domani da Caltanissetta, il ciclo di incontri nelle provincie siciliane, promosso dall’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, e dall’Ufficio scolastico regionale (Usr) Sicilia, per inaugurare l’anno scolastico 2026-2027. L’iniziativa, al via per il secondo anno consecutivo nell’Isola, culminerà nella kermesse “La Sicilia fa scuola. Stati Generali dell’Istruzione”, in programma a Palermo il 14 e 15 ottobre.Obiettivo degli incontri nei territori con i dirigenti scolastici è tracciare un bilancio delle iniziative per la scuola avviate negli ultimi quattro anni dal governo Schifani e illustrare i principali interventi già attuati, quelli in fase di realizzazione e quelli in programma per l’anno scolastico e accademico in corso.Il primo appuntamento con i dirigenti scolastici è in programma nel capoluogo nisseno domani mercoledì 16 settembre alle 10,30 nella sede dell’Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna, in via Nino Martoglio a Caltanissetta. Saranno presenti l’assessore Turano e la dirigente d’Ambito territoriale di Enna e Caltanissetta, Viviana Assenza.