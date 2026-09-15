Seus 118 Sicilia, Riccardo Gabriele Castro confermato alla presidenza

L’Assemblea dei soci della SEUS 118 Sicilia ha confermato il dott. Riccardo Gabriele Castro alla Presidenza della Società, assicurando continuità al percorso avviato negli ultimi anni e aprendo una nuova fase di lavoro per il rafforzamento e la valorizzazione del ruolo della SEUS nel sistema regionale dell’emergenza-urgenza. «Accolgo questa conferma innanzitutto come una responsabilità – dichiara il presidente Riccardo Gabriele Castro – nei confronti della Società, del sistema 118 e delle migliaia di professionisti che ogni giorno ne garantiscono il funzionamento, spesso in condizioni complesse e sotto una pressione che solo chi vive quotidianamente l’emergenza può comprendere fino in fondo».

«Ringrazio il Presidente della Regione, Renato Schifani, per aver scelto di dare continuità a questo percorso e l’Assemblea dei soci per la fiducia che ha inteso rinnovarmi». Al centro della nuova fase vi sarà, innanzitutto, la valorizzazione del patrimonio professionale della SEUS, a partire dagli autisti-soccorritori. «Gli autisti-soccorritori sono professionisti dell’emergenza e non possono essere ricondotti alla definizione di semplici “autotrasportatori”. Operano quotidianamente in prima linea, insieme a medici e infermieri, assumendo responsabilità e mettendo in campo competenze specifiche in situazioni spesso imprevedibili e delicate. La loro professionalità deve essere riconosciuta, valorizzata e adeguatamente definita anche sul piano giuridico e professionale».

Castro ribadisce quindi la necessità di una corretta rappresentazione del ruolo della Società all’interno del sistema regionale. «La SEUS non è una società di trasporti. È una società partecipata dalla Regione Siciliana cui è affidata una precisa funzione nell’ambito dell’emergenza-urgenza. È la componente tecnica e logistica del 118 regionale e opera in stretta integrazione con la componente sanitaria, garantendo attraverso personale, mezzi, postazioni e organizzazione la continuità operativa del servizio».

La nuova fase di Presidenza sarà caratterizzata anche da un rafforzamento del confronto a livello nazionale. «Alcune delle prospettive che intendiamo sostenere richiedono necessariamente scelte a livello nazionale. Per questo continueremo a mettere l’esperienza della SEUS a disposizione del confronto con le altre realtà regionali dell’emergenza-urgenza, con le società scientifiche e con le istituzioni competenti». «Vogliamo portare la SEUS dentro un confronto nazionale, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in Sicilia e, allo stesso tempo, confrontandoci con le migliori esperienze degli altri sistemi regionali». Un percorso che proseguirà anche il prossimo 30 settembre a Roma, dove Castro parteciperà, insieme ai vertici di ARES 118, Azienda Zero Piemonte, AREU e agli altri interlocutori del settore, ai lavori per la prosecuzione del percorso della Carta di Catania, dedicata all’innovazione e all’intelligenza nei servizi di emergenza.

Parallelamente, sarà necessario guardare al futuro della Società e al ruolo che essa potrà continuare a svolgere nell’organizzazione del 118 siciliano. «È necessario aprire una riflessione seria sul ruolo che la SEUS dovrà continuare a svolgere nella futura organizzazione del 118 siciliano, valorizzandone le competenze, il patrimonio professionale e l’esperienza maturata sul campo. La Società ha caratteristiche e competenze che possono continuare a renderla una componente strategica del sistema regionale dell’emergenza-urgenza».

«Il patrimonio sul quale la SEUS può costruire il proprio futuro – aggiunge Castro – è rappresentato innanzitutto dalle competenze, dall’esperienza e dalla professionalità delle persone che ogni giorno ne garantiscono il funzionamento. È da questo patrimonio che dobbiamo costruire il futuro». L’obiettivo è una SEUS più forte, più autorevole e pienamente valorizzata, capace di mettere a sistema professionalità, competenze e organizzazione al servizio dei cittadini siciliani. «Questa è la responsabilità che intendo portare avanti insieme all’Assessore alla Salute, Marcello Caruso, alla Direzione strategica, rappresentata dalla dott.ssa Tatiana Agelao, e a tutte le istituzioni coinvolte, nella convinzione che il futuro del 118 siciliano richieda una visione condivisa, una forte capacità di programmazione e una piena integrazione istituzionale».

«La riconferma alla Presidenza non rappresenta per me un punto di arrivo. È l’inizio di una nuova fase, da affrontare con la stessa responsabilità con cui ho accolto questo incarico. Il valore di una Presidenza non si misura nell’incarico che si ricopre, ma nella capacità di costruire, insieme alle istituzioni e alle persone che ogni giorno fanno funzionare il sistema, un futuro più forte per la SEUS e per il 118 siciliano. Più di qualsiasi incarico personale, conta ciò che saremo capaci di costruire insieme».