Scuola, in Sicilia al via l’anno scolastico con docenti e personale già in servizio: completate immissioni in ruolo e coperte tutte le supplenze

Al suono della prima campanella in Sicilia sono 639.929 le studentesse e gli studenti a rientrare in 34.864 classi. In tempo per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha completato le operazioni di immissione in ruolo del personale docente su posto comune e di sostegno (in totale 1.840) e per l’insegnamento della Religione cattolica (268), per complessivi 2.108 nuovi docenti a tempo indeterminato. È stata inoltre coperta la totalità delle supplenze, per circa 15 mila posti, consentendo ai docenti assunti a tempo indeterminato e determinato di prendere servizio nelle istituzioni scolastiche di destinazione già dal 1° settembre 2026.

Particolare attenzione è stata dedicata al sostegno: su richiesta delle famiglie sono stati confermati 5.794 docenti supplenti, assicurando così la continuità del servizio agli alunni e alle alunne con disabilità.

In fase di conclusione anche le procedure per l’assunzione di 567 unità di personale ATA, di cui 22 DSGA. A queste si aggiungono, ad oggi, 2.917 nomine di personale ATA a tempo determinato. La tempistica delle operazioni ha consentito al personale interessato di essere già presente nelle scuole di destinazione e di partecipare alle attività di programmazione, coordinamento e formazione che precedono l’avvio delle lezioni. Un risultato che garantisce la presenza in classe dei docenti fin dall’inizio delle attività didattiche.

“Gli uffici della Direzione Generale e degli Ambiti Territoriali hanno lavorato con grande impegno per consentire alla scuola siciliana di avviare il nuovo anno scolastico con tutti i docenti in cattedra – dichiara il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Filippo Serra -. È un risultato significativo, che contribuisce a garantire la continuità didattica e il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, nell’interesse delle studentesse e degli studenti e per la serenità di tutto il personale della scuola”. L’Ufficio Scolastico Regionale proseguirà nelle prossime settimane l’attività di monitoraggio e supporto delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di assicurare il regolare avvio del nuovo anno e sostenere le comunità scolastiche nell’affrontare l’emergere di eventuali criticità.