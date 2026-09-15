Caltanissetta. Tre giorni di animazione a Santa Flavia, Santa Barbara e Quartiere Angeli con il progetto “Salutiamo l’Estate”

CALTANISSETTA. I tre quartieri storici di Caltanissetta, Santa Flavia, Santa Barbara e Quartiere Angeli, per tre giorni sono stati animati dall’équipe dell’Educativa di strada del progetto “DesTEENazione”. “Salutiamo l’Estate” ha coinvolto i giovani con laboratori creativi e giochi tradizionali. Sono stati realizzati dipinti collettivi su tela ed elaborati grafici su album personali ma anche giochi all’aperto come la campana disegnata sull’asfalto, i quattro cantoni, il bowling e incontri di calcio.

Le educatrici di strada hanno spiegato che l’obiettivo principale dell’iniziativa è stato quello di promuovere la socializzazione in presenza, offrendo un’alternativa strutturata all’uso dei dispositivi digitali e valorizzando il patrimonio culturale e l’identità locale attraverso la riscoperta dei giochi tradizionali.

L’assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e del Terzo Settore, Ermanno Pasqualino, soddisfatto della partecipazione a “Salutiamo l’estate” ha ribadito che “la rivitalizzazione di quartieri storici come Santa Flavia, Santa Barbara e il Quartiere Angeli attraverso l’Educativa di Strada non è soltanto un progetto: è la prova che il cuore della nostra città sa battere con una forza straordinaria quando decidiamo di rimettere i giovani al centro. In queste tre giornate abbiamo visto le nostre strade rianimarsi di una bellezza che profuma di futuro e di tradizione insieme.

Spegnere gli smartphone per riscoprire il ritmo autentico di una campana tracciata con i gessetti sull’asfalto, per correre insieme nei quattro cantoni o per lasciare un segno collettivo di colore e speranza su una tela condivisa non è un semplice ritorno al passato. È una scelta coraggiosa di resistenza viva, è il lusso di riprenderci il tempo lento della socialità, degli sguardi veri e della comunità che si riconosce per strada. Dietro a tutto questo, però, c’è una visione ben precisa che come Amministrazione vogliamo sostenere con forza: l’importanza insostituibile di avere professionisti dell’educazione direttamente in strada. Le educatrici sono presidi viventi di ascolto, punti di riferimento stabili capaci di intercettare i bisogni sommersi, di trasformare il disagio in risorsa e di costruire un ponte quotidiano di fiducia tra le nuove generazioni e le istituzioni.

Investire sull’educativa di strada significa credere in un welfare di prossimità che non aspetta che i ragazzi facciano il primo passo, ma va ad incontrarli là dove vivono, crescono e sognano. Vedere l’energia, i sorrisi e la passione con cui vi siete riappropriati dei vostri rioni, guidati da questa straordinaria professionalità, mi conferma che stiamo tracciando la strada giusta. Questi spazi appartengono a voi, alla vostra creatività e alla vostra voglia di fare. Avete dimostrato che il cambiamento comincia da qui: dalle piazze vissute, dalla condivisione e dalla bellezza di esserci, insieme”.

“DesTEENazione” è un progetto di inclusione sociale dell’Assessorato Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Caltanissetta, finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali (Fondo Sociale Europeo), la cui gestione è affidata a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese sociali composto dal Consorzio Sol.CO (capofila), dalla Cooperativa La Salute, dall’Associazione Casa Rosetta ETS, dalla Cooperativa Gaia, dalla Caritas e da My Eap Fedarcom per offrire servizi multidisciplinari ai giovani tra gli 11 e i 21 anni.