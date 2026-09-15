Caltanissetta. Ricomincia la scuola, Tesauro e Lo Muto: “Imparate a costruire il vostro futuro con spirito critico”

Il Sindaco Walter Tesauro e l’assessore all’istruzione Vincenzo Lo Muto, in occasione dell’inizio delle scuole hanno voluto mandare un messaggio di auguri a tutti gli studenti, le famiglie e il personale scolastico che si apprestano a iniziare le lezioni. “Con l’inizio del nuovo anno scolastico desideriamo rivolgere a tutti coloro che ogni giorno vivono la scuola un sincero augurio di buon lavoro e di buon cammino.La scuola non e soltanto luogo dell’apprendimento, ma uno dei principali spazi nei quali si costruisce la consapevolezza delle persone e, quindi, quella dell’intera comunità.E qui che i giovani imparano a conoscere, a confrontarsi, a rispettare le regole, ad assumersi responsabilità e a esercitare il proprio spirito critico.Come ricordava Piero Calamandrei, parlando della scuola, essa rappresenta un presidio fondamentale della democrazia un luogo nel quale si prepara il futuro della società attraverso la formazione dei cittadini.È una responsabilità che appartiene innanzitutto a chi ogni giorno vive la scuola: ai Dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale, ai quali rivolgiamo il nostro ringraziamento per il lavoro e la dedizione, alle famiglie, chiamate a condividere il percorso educativo dei propri figli e soprattutto agli studenti, ai quali auguriamo di affrontare questo nuovo anno con briosità, impegno e fiducia nelle proprie capacità.L’Amministrazione comunale continuerà a considerare la scuola una priorità, sostenendo le comunità scolastiche le lavorando per offrire ai nostri ragazzi ambienti le opportunità adeguate alla loro crescita.A tutti voi l’augurio di un anno scolastico ricco di conoscenza, responsabilità e opportunità.Buon Anno scolastico a tutti!”