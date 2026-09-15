Sicilia. Rissa in discoteca su una nave da crociera, denunciati 13 giovani

Agenti della polizia di frontiera marittima di PALERMO hanno denunciato 13 giovani, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, per rissa aggravata. Le accuse contestate riguardano uno scontro tra due gruppi, salentini e siciliani, avvenuto nella discoteca di una nave da crociera.

La rissa sarebbe stata scatenata da futili motivi, presumibilmente a causa di una battuta rivolta a una ragazza siciliana. Sono volati tavolini, sedie e suppellettili. Alcuni giovani avrebbero infierito con calci alla testa su un ‘rivale’, nonostante questi fosse a terra privo di sensi, prima che la situazione venisse isolata.

La persona ferita è stata temporaneamente ricoverata per accertamenti medici, ma non è considerato in gravi condizioni