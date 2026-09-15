Caltanissetta. All’Asp la dott.ssa Maria Antonietta Campoè il nuovo direttore dell’UOC Psicologia

CALTANISSETTA. È stato sottoscritto il contratto di Direttore della UOC Psicologia dell’ASP di Caltanissetta, incarico conferito alla dott.ssa Maria Antonietta Campo, dirigente psicologa e psicoterapeuta dell’Azienda, dove negli ultimi anni ha già assicurato la direzione facente funzioni della Struttura Complessa. La stipula è avvenuta alla presenza dei vertici aziendali, Direttore Generale, Dott. Salvatore Ficarra, Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Lombardo e Direttore Sanitario, Dott. Luciano Fiorella e del Direttore dell’Ufficio Personale, Avv. Dina Calabrese.

La dott.ssa Campo vanta una lunga esperienza professionale nell’ASP di Caltanissetta dove ha ricoperto, nel corso degli anni, numerosi incarichi di responsabilità: già Responsabile della UOSD Qualità e Rischio ha maturato competenze sia nell’ambito clinico e psicologico sia in quello della qualità, del rischio clinico e dell’organizzazione sanitaria. Il suo curriculum documenta, tra l’altro, l’esperienza nell’area consultoriale, nella programmazione e progettazione degli interventi e nei percorsi di affido e adozione.

La firma del contratto segna un passaggio importante nel percorso di consolidamento e sviluppo della Psicologia all’interno dell’Azienda sanitaria nissena e apre una nuova fase organizzativa orientata a rafforzare la presenza della professionalità psicologica nei diversi setting assistenziali, favorendo una sempre maggiore integrazione tra ospedale, territorio, Case di Comunità e servizi aziendali.

Il nuovo incarico si colloca in una fase di profonda trasformazione dell’assistenza territoriale, nella quale la Psicologia è chiamata ad assumere un ruolo sempre più trasversale nei percorsi di prevenzione, cura e presa in carico della persona, di sostegno ai caregiver, integrandosi sempre più con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e con le altre professionalità sanitarie e sociosanitarie.