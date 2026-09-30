Sicilia, nell’ennese: due bombe carta in 48h contro nuova palestra

Due esplosioni, due bombe carta in 48 ore contro una palestra privata a Piazza Armerina, nell’Ennese. Una nuova attivita’ commerciale, aperta con tante speranze, nei pressi del campo sportivo, nella citta’ dei mosaici. Nella notte tra domenica e lunedi’ il primo inquietante avvertimento, con l’ordigno fatto esplodere davanti alla palestra. La scorsa notte la seconda intimidazione, con le medesime modalita’ e ulteriori danni. Tra le piste seguite dalle forze dell’ordine, quella del racket delle estorsioni. Indagini della polizia in corso, con la Scientifica sul posto per i rilievi.
di Redazione 3 Mer, 30/09/2026 - 12:38