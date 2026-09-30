Migranti: 18 sbarcati a Lampedusa, in hotspot con i superstiti 

Diciotto migranti egiziani e somali sono sbarcati durante la notte a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalla guardia costiera. Il gruppo viaggiava su un barcone di circa 10 metri intercettato dalla motovedetta Cp319. I migranti hanno riferito di essere partiti alle 23 di lunedi’ da Tajoura, in Libia. Dopo lo sbarco sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano 130 ospiti. Fra loro anche i 28 sopravvissuti al naufragio avvenuto fra Libia e Tunisia, nel quale sono morti un bambino di 9 anni e un uomo di 46 mentre sei persone, fra cui cinque bambini, risultano disperse.