Sicilia nel Cuore, grande partenza a Caltanissetta: Fred De Palma trascina viale Regina Margherita

CALTANISSETTA – Un avvio nel segno della grande partecipazione per “Sicilia nel Cuore – Festa delle Eccellenze Nissene”. Questa sera, venerdì 18 settembre, viale Regina Margherita si è riempito di giovani, famiglie e persone di ogni età per la prima delle tre giornate dedicate alla musica, ai sapori e alla valorizzazione del territorio.

E i numeri danno immediatamente la dimensione della serata: secondo le prime stime sarebbero circa ottomila le presenze per il concerto di Fred De Palma, protagonista dell’appuntamento inaugurale.

Un colpo d’occhio importante, soprattutto per la presenza di tantissimi giovani, ma anche di numerose famiglie. Generazioni diverse insieme per una serata che ha trasformato viale Regina Margherita in un grande spazio di musica, divertimento e socialità.



A catalizzare l’attenzione è stato naturalmente Fred De Palma, accolto da un pubblico che ha cantato e partecipato allo spettacolo. Ma “Sicilia nel Cuore” non è soltanto un grande concerto.

Sono infatti oltre 40 gli stand presenti, tra specialità nissene, street food ed eccellenze siciliane. Una formula che mette insieme intrattenimento e promozione, utilizzando la forza attrattiva della musica per accendere i riflettori anche sui prodotti, sui sapori e sulle realtà di un territorio che ha molto da raccontare.



Ed è forse proprio questo uno degli ingredienti più interessanti della manifestazione, fortemente voluta dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, presieduto da Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, con il consigliere delegato al Turismo e allo Spettacolo Gianluca Bruzzaniti.

Una tre giorni pensata non semplicemente per offrire spettacolo, ma per creare movimento, richiamare pubblico e costruire attorno alle eccellenze nissene una grande vetrina. La risposta della serata inaugurale, con una presenza stimata attorno alle ottomila persone, rappresenta certamente un avvio importante.

E siamo soltanto alla prima tappa. Sabato 19 settembre viale Regina Margherita tornerà ad animarsi con RTL 102.5 e con DJ Alma & Amélie, mentre domenica 20 settembre il gran finale avrà un forte sapore nisseno con il live di Francesco D’Aleo.



Tre giornate, tre appuntamenti musicali differenti e un unico filo conduttore: Caltanissetta e le sue eccellenze. La prima serata ha già consegnato l’immagine di un viale Regina Margherita gremito, con migliaia di giovani e famiglie insieme per vivere una grande festa. (Foto di Danilo Miraglia)