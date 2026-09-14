Santa Caterina. Gli auguri del sindaco e della comunità caterinese a padre Giuseppe Provenzano nuovo parroco di Cristo Re a San Cataldo

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale, a nome suo e dell’intera comunità di Santa Caterina Villarmosa, ha inteso rivolgere i più sinceri auguri a Padre Giuseppe Provenzano, caterinese doc, per il suo nuovo incarico di Parroco della Parrocchia Cristo Re a San Cataldo.

“È motivo di orgoglio per noi vedere un figlio della nostra comunità assumere una responsabilità così importante al servizio della Chiesa e dei fedeli – ha detto il primo cittadino, che ha concluso – Santa Caterina Villarmosa è con te e ti augura ogni bene. Buon cammino, don Giuseppe”.