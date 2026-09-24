Si dimette l’assessore Elisa Ingala, Schifani al suo posto nomina Francesca Garigliano

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessore regionale alla Funzione pubblica e alle autonomie locali, Elisa Ingala, si è dimessa dall’incarico. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni e ha nominato al suo posto Francesca Garigliano, che giurerà davanti all’Assemblea regionale siciliana nella prima seduta utile. Fino ad allora, l’interim dell’assessorato sarà assunto dallo stesso Schifani.

Avvocato, Garigliano è componente del consiglio di amministrazione della Sac e in passato ha fatto parte anche degli organi societari di Irfis.

“Ringrazio l’assessore Ingala – afferma Schifani – per il lavoro svolto in questi mesi e per il contributo dato all’attività della giunta di governo. Il nuovo assessore Francesca Garigliano proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo”.

INGALA “SCELTA SOFFERTA”

“Ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dall’incarico di assessore regionale. È una decisione sofferta, che nasce dalla consapevolezza di non riuscire più a conciliare pienamente i miei impegni professionali con le responsabilità che questo ruolo richiede. Il carico di lavoro è diventato tale da non consentirmi di dedicare all’incarico tutto il tempo e le energie necessari”. Lo dichiara Elisa Ingala, annunciando le proprie dimissioni dall’incarico di assessore alla Regione Siciliana. “Ho riflettuto a lungo prima di arrivare a questa scelta, perché considero il servizio alle istituzioni un impegno che merita dedizione piena – aggiunge -. Sapere di non poterla garantire mi fa sentire di venire meno a un dovere verso la Regione, verso i cittadini siciliani e verso chi mi ha affidato questa responsabilità. Proprio il rispetto che nutro per le istituzioni e per la fiducia ricevuta mi impone di riconoscere questo limite, anche se farlo costa fatica e dispiacere. Ringrazio sinceramente il governatore Renato Schifani per l’opportunità che mi ha offerto. All’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo e al Mpa rivolgo un ringraziamento sentito per la fiducia e per aver creduto in me. Porterò con me il valore di questa esperienza e la gratitudine per aver potuto servire la Sicilia. Lascio l’incarico con emozione, nella convinzione che assumersi una responsabilità significhi anche saper riconoscere quando non si riesce più a onorarla fino in fondo. Infine non posso non mandare un augurio di buon lavoro alla neo assessore Francesca Garigliano”, conclude Elisa Ingala.

-Foto ufficio stampa Regione Siciliana-

(ITALPRESS).