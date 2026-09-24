Santa Caterina. Consegnate borse di studio agli studenti meritevoli: “Il merito va riconosciuto e sostenuto”

SANTA CATERINA. Si è svolta la cerimonia di consegna delle Borse di Studio per Merito – Anno scolastico 2025/2026. Un momento di festa e riconoscimento per gli studenti e le studentesse di Santa Caterina Villarmosa che si sono distinti per i risultati raggiunti in ambito scolastico.

L’amministrazione comunale ha donato 20 borse di studio da 500 euro ad ognuno degli studenti caterinesi meritevoli. “A loro – ha detto l’amministrazione comunale – va il nostro più sentito complimento e incoraggiamento. Premiare chi raggiunge risultati importanti non significa creare distanze o demoralizzare chi, in questo momento, non è stato premiato. Al contrario, significa riconoscere il valore dell’impegno e offrire a tutti un esempio e uno stimolo a fare sempre meglio. Il merito, la costanza e l’impegno, in ogni ambito, e in questo caso in quello scolastico, devono essere riconosciuti e sostenuti, perché rappresentano valori importanti per la crescita dei nostri ragazzi e dell’intera comunità”.

L’amministrazione comunale, infine ha inteso estendere il proprio ringraziamento alle famiglie, alla Dirigente scolastica, ai docenti e a quanti accompagnano quotidianamente i ragazzi caterinesi nel loro percorso di crescita e formazione.