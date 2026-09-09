Shelton batte Alcaraz agli Us Open, festeggia e poi… ‘dimentica’ la fidanzata Trinity Rodman

(Adnkronos) – Curioso siparietto agli Us Open 2026. Ben Shelton festeggia dopo aver vinto i quarti di finale dello Slam americano contro Carlos Alcaraz, sorride e nel discorso post-partita… 'dimentica' la fidanzata Trinity Rodman. "Spero solo che la mia migliore amica e mia sorella non debbano andare al lavoro alle 6 del mattino, tra 3 ore" ha detto il tennista americano dopo aver conquistato la semifinale al termine di una vera maratona, chiusa alle 3 e mezza. Una frase che ha portato alla risposta immediata della sua compagna, Trinity Rodman, nota calciatrice e figlia dell'ex star dell'Nba Dennis Rodman. “E io allora?” ha replicato Trinity dagli spalti, dopo essere stata 'ignorata' dal fidanzato, forse troppo euforico in quel momento per la vittoria spaziale contro Carlos Alcaraz. La prima in carriera contro il fuoriclasse spagnolo. Un piccolo malinteso, presto risolto, in una giornata da incorniciare.

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