Serradifalco. Successo straordinario per Danila Trapani al Dark Romance Festival di Montesilvano (Pescara); sold out i suoi libri de “La Saga di Crimson Mountain”

IN SOLD OUT I SUOI LIBRI DE ‘’LA SAGA DI CRIMSON MOUNTAIN’’

SERRADIFALCO. Ennesimo successo per Danila Trapani, scrittrice, regista e creatrice di film di animazione 3D: questa volta al DARK ROMANCE FESTIVAL di Montesilvano (PESCARA) , mostra espositiva delle più prestigiose opere editoriali del genere letterario che sta spopolando tra le nuove generazioni e non soltanto. La kermesse ha visto una nutrita partecipazione di appassionati ed è stata magistralmente organizzata ,anche attraverso la creazione di una coinvolgente atmosfera , con la partecipazione di figuranti e musiche legate al tema dell’evento.

Già all’apertura , lo stand espositivo di Danila Trapani è stato preso d’assalto dagli appassionati lettori .che attraverso i social della scrittrice avevano avuto modo di conoscere i romanzi in anteprima. . Quindi soltanto nel giro di quattro ore è stato realizzato il sold out delle vendite.

Per l’occasione Danila Trapani ha presentato i tre libri della ‘’Saga di Crimson Mountain ‘’ , rispettivamente denominati ‘’REBEL’’, ‘’ BELVA’’ ed il terzo volume dal titolo ‘’REGINA’’, la cui prima uscita è avvenuta lo scorso mese di Febbraio a ‘’CASA SANREMO WRITERS’’ , sono stati realizzati in edizione speciale e limitata ed impreziositi da una nuova grafica, ricca di bellissime illustrazioni ad ogni capitolo che hanno fatto dell’ opera una vera è propria ‘’ chicca’’ per i collezionisti di libri. Notevoli sono state le richieste per la ristampa della serie ed anche gli acquisti di copie da paesi esteri . Grande soddisfazione , quindi per la scrittrice ,per i moltissimi complimenti e gli elogi ricevuti per questa stupenda opera, a conferma delle sue ormai riconosciute ,qualità artistiche.