Serradifalco, inclusione e nuove forme di relazione: il 27 settembre una giornata speciale di Performare Festival

Serradifalco (CL), 26 settembre – Dopo la conclusione dell’ottava edizione di Performare Festival, la sezione #extra “Plurale” prosegue con una giornata dedicata alla danza contemporanea, all’inclusione e alle nuove possibilità di relazione tra corpo, arte e comunità.

Protagonista dell’appuntamento sarà Dance In Company, compagnia di danza contemporanea e teatro di movimento fondata dalla coreografa Monia Mattioli, la cui ricerca intreccia linguaggi performativi, accessibilità e partecipazione.

La giornata, organizzata da IN ARTE e Ijshaamanka, nasce dalla collaborazione con le associazioni del territorio ADA, di Cristina Alaimo, e Nessunostacolo, di Giuseppe Palermo, con il patrocinio del Comune di Serradifalco. L’ASD Ijshaamanka è inoltre vincitrice del Bando Accessibilità del Ministero della Cultura.

Il programma si articola in tre momenti.

Alle 16.00 il laboratorio performativo “Dance In”, condotto da Monia Mattioli insieme agli artisti della compagnia, proporrà un’esperienza aperta a persone con e senza disabilità, danzatori e non professionisti a partire dai 16 anni. La metodologia Dance In – Danza Accessibile e Ricombinata utilizza il movimento come strumento di ascolto, relazione e ricerca, all’interno di un percorso che intreccia danza contemporanea, formazione e pratiche inclusive.

Alle 18.00 sarà presentato Empathy, spettacolo di danza contemporanea, vincitore del Bando Accessibilità degli artisti con disabilità 2025. In scena una compagnia ricombinata di otto danzatori, tre dei quali con disabilità, impegnati in una ricerca sull’empatia, sulla memoria e sulla relazione tra i corpi. Il lavoro dialoga con gli studi sui neuroni specchio e con il percorso di mentoring sviluppato dalla compagnia con il professor Giacomo Rizzolatti, oltre a essere collegato al progetto Embody Education, rete di ricerca che coinvolge dieci università italiane. La creazione artistica nasce da un processo creativo collettivo, sotto la guida di Monia Mattioli, con il contributo di artisti della scena contemporanea tra cui tra cui Jérôme Bel, Paola Massi e Antonio Cuccaro, oltre alla residenza con il coreografo olandese Marc Vlemmix.

Alle 19.00 la giornata si concluderà con l’incontro pubblico “L’empatia come pratica – Corpo, arte e inclusione sociale”, con Monia Mattioli e gli artisti della Dance In Company, moderato da Salvatore Benfante Picogna, dirigente scolastico ed esperto di politiche inclusive scolastiche, recentemente nominato Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Serradifalco.

Una giornata speciale in cui la danza diventa occasione di esperienza, partecipazione e riflessione. Una giornata che mette in relazione ricerca artistica e territorio e invita a interrogarsi sul ruolo del corpo e dell’arte nella costruzione di comunità più accessibili e inclusive.

PERFORMARE FESTIVAL – #extra “PLURALE”

Domenica 27 settembre 2026

Teatro Comunale A. De Curtis – Serradifalco (CL)

16.00 – 17.30

Dance In

Laboratorio a cura di Monia Mattioli e gli artisti della Dance In Company

18.00

Empathy

Dance In Company

19.00

L’empatia come pratica – Corpo, arte e inclusione sociale

Incontro pubblico con Monia Mattioli e gli artisti della Dance In Company

Modera Salvatore Benfante Picogna

Organizzazione: IN ARTE e Ijshaamanka

In collaborazione con: ADA – Cristina Alaimo; Nessunostacolo – Giuseppe Palermo

Produzione: ASD Ijshaamanka

Con il sostegno del Ministero della Cultura

Con il patrocinio del Comune di Serradifalco